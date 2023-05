Geen titel, maar wel gezinsgeluk voor PEC-speler Van Hintum: ‘Nu weer mooie tijden in het vooruitzicht’

Heel even balen ze bij PEC Zwolle als een stekker, maar al snel overheerst de trots: ‘Topseizoen gedraaid’

Als er ooit een ploeg gemengde gevoelens heeft, dan is dat vrijdagavond PEC Zwolle. De ploeg wint in de slotfase met 2-3 van Helmond Sport, maar loopt de titel op doelsaldo mis. 85 punten is niet voldoende voor een groot kampioensfeest.