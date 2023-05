Geen treinen tussen Zwolle en Meppel door sein- en wisselstoring, vertraging ruim een uur

basketbal Landstede Hammers verlaat de play-offs na bedroevend optreden tegen Aris: ‘Het voelt wel als een schande, ja’

Het seizoen van Landstede Hammers is faliekant mislukt. De Zwolse basketballers verdwijnen roemloos en in stilte uit de play-offs door de tweede, zeer pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Aris: 82-101.