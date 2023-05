Geen treinverkeer tussen Meppel en Leeuwarden door wisselstoring

Met video Waarom Grote Kerk in Zwolle wéér in de steigers staat (en dat jonge mannen verleidt tot gevaarlij­ke actie)

Het Academiehuis Grote Kerk in de binnenstad van Zwolle staat weer in de steigers. Deze keer voor een bijzonder project mét uniek uitzicht over de stad. Dat trekt al nieuwsgierige mensen: twee jonge mannen konden niet wachten op de opening en zijn op de bon geslingerd. ,,Erg gevaarlijk.”