Geen treinverkeer tussen Zwolle en Meppel, flinke vertraging voor reizigers

VIDEO Koning Wil­lem-Alexan­der weet waar hij in geval van ruzie moet zijn: bij de buurtbemid­de­ling in Zwolle

Krijsende kinderen, oeverloos blaffende honden, stinkende barbecues, te hard dichtklappende deuren. Kleine ergernissen tussen buren kunnen uitmonden in grote ruzies, hoorde koning Willem-Alexander op bezoek in Zwolle, waar het fenomeen 'buurtbemiddeling’ in Nederland een kwart eeuw geleden gestalte kreeg. ,,Uitspreken lukte niet, nu praten we weer met elkaar.”

23 maart