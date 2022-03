Geen treinverkeer tussen Zwolle en Meppel, lange wachtrijen en flinke vertraging voor reizigers

Ouderen­zorg in Oost-Nederland extra alert nu er naast corona een griepepide­mie is: ‘Testen ook op influenza’

Ouderenzorginstellingen in Oost-Nederland zijn extra alert nu er sprake is van een griepepidemie, naast corona. De coronaperiode en bijbehorende maatregelen hebben voor meer bewustzijn gezorgd, zo zeggen zorgorganisaties in Apeldoorn en Zwolle.

23 maart