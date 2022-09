Geert Jan uit Zwolle wil naar de film, maar vijf stadsbussen laten hem bij de halte staan: ‘Ik was pislink’

Met video Zo voert Zwolle al jaren een peperdure grondoor­log tegen verwoesten­de woeker­plant: ‘Het is een taaie’

Zwolle lijkt de Japanse duizendknoop eronder te krijgen. Maar de grondoorlog die ze voert tegen deze woekerplant, is er een van de lange adem. En kost honderdduizenden euro’s per jaar. ,,We moeten de plant uitputten, elke keer weer een nieuwe klap geven.’’

25 september