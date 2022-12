Geld voor kwetsbare inwoners van Zwolle dankzij Goede Doelenveld op sportpark van Berkum

7 huishou­dens delen 2 gloednieu­we elektri­sche auto’s in Zwolle: ‘Staat-ie er wel als ik 'm nodig heb?’

Zeven huishoudens in de Zwolse wijk Assendorp hebben besloten al hun auto’s te verkopen en in plaats daarvan twee elektrische deelauto’s aan te schaffen. De voordelen liggen voor het oprapen. Het is goedkoper, duurzamer én de versteende wijk staat nu minder vol met auto’s. Toch was het wel even wennen. ,,Staat ie er wel, als ik hem nodig heb?”

