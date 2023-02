Gemeente Urk biedt bemiddeling aan in conflict om sluis: ‘Als wij daar een rol in kunnen spelen, zeker’

De twist om verbreding van de sluis bij Kornwerderzand in de Afsluitdijk komt voor de gemeente Urk helemaal niet als een verrassing. Een aantal bedrijven uit Urk was ‘voor zover wij wisten nog in onderhandeling over een lagere bijdrage’, zegt woordvoerder Jeroen Oosterheert. Urk kijkt in hoeverre de gemeente een rol kan spelen om tot een oplossing te komen.