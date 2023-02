Gemeente Zwolle verkoopt negen kavels op drie eilanden in Stadshagen

Jonge vluchtelin­gen uit Summercamp Heino maken zich klaar voor een lang verblijf in nieuwe opvang in Wierden

Over twee weken komen de eerste minderjarige asielzoekers naar de gloednieuwe opvanglocatie in Ypelo. Inmiddels is duidelijk wie vanaf 1 maart in de zestien chalets gaan wonen. De eerste groep bewoners komt uit het Summercamp in Heino, dat nu nog in gebruik is als noodopvang. Al hebben buren ook andere verhalen gehoord. „Wordt Ypelo nu opeens een doorstroomlocatie?”