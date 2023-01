Genieten zonder geluid met gebarentolk Jorieke op de voorgrond bij Zwols concert

Bennie ontgoo­cheld over ontmante­ling van Zwols brandweer­mu­se­um: ‘Heb er wakker van gelegen’

Tot groot verdriet van beheerder Bennie Klink (74) is het brandweermuseum(pje) in Zwolle grotendeels opgedoekt. De historische verzameling die hij de laatste jaren in zijn eentje onderhield, is deels overgebracht naar het Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis, waaronder de bijna honderd jaar oude Magirus autospuit.

