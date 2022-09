Germa Greving nieuwe directeur Stichting Allemaal Zwolle

Met een achtergrond als historica en een passie voor erfgoed en publieksgeschiedenis, gaat Greving volgens het persbericht ‘vol enthousiasme’ deze nieuwe uitdaging aan, ook bij Museum Anno. Greving: ,,Ik ben trots dat ik me mag inzetten om de Zwolse verhalen een podium te geven. Dat doe ik niet alleen, dat is het leuke aan ANNO: iedereen kan ‘meemaken’. Je kan meemaken op twee manieren: mee-ervaren en -beleven, maar ook zelf actief helpen om het verhaal van Zwolle te maken.”

Ervaring

Eerder was Greving directeur van Museum het Pakhuis in Ermelo. De ervaring die zij daar heeft opgedaan neemt ze mee naar ANNO, waar haar een naar eigen zeggen een ‘mooie opdracht’ wacht. ,,ANNO is het thuis van, voor en door Zwollenaren en toeristen van de stad. Het is bovendien een unieke plek: museum, archief, archeologie, bouwhistorie en monumenten komen samen; een samenwerking om erfgoed de aandacht te geven die het verdient. Daarnaast bulkt de stad van enthousiaste culturele organisaties en creatieve makers. Er is veel potentie tot samenwerking waar uiteindelijk de hele stad beter en mooier van wordt. Ik vind het een eer om daar een bijdrage aan te mogen leveren.”