Gevangenis neemt maatregelen om verdachte McDonald’s-moorden Zwolle te beschermen

Theaters met handen in haar over tegenval­len­de kaartver­koop: gaat de verwarming in de zalen omlaag?

Theaters in de regio hebben moeite om kaarten voor voorstellingen van komend seizoen te verkopen. In plaatsen als Kampen, Emmeloord en Steenwijk blijft de kaartverkoop flink achter. In Zwolle gaat het wel goed, maar daar zijn weer andere zorgen. De stijgende energiekosten leiden naar verwachting tot een extra kostenpost van mogelijk 350.000 euro.

27 augustus