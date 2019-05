Gevangenissen in Zwolle, Zutphen en Lelystad scherpen regels aan na drama in zaak Michael P.

In gevangenissen in onder meer Zwolle, Zutphen en Lelystad zijn de verlofregels flink aangescherpt. Gedetineerden die zijn veroordeeld voor ernstige gewelds- en zedendelicten komen minder snel in aanmerking voor verlof, moeten terug naar een strenger gevangenisregime of verblijven daar langer. De aanscherping is het gevolg van de fouten die zijn gemaakt in de zaak rond Michael P. uit Zeewolde.