Gevangeniszuster Sanne: Een gevangene slikt weleens een vork in

In het postvak vlak naast de portier ligt elke dag vol met handgeschreven briefjes van gevangenen. ,,Zuster, ik heb last van mijn geslachtsdeel'', stond er laatst. Geintje van een gedetineerde, bleek later. Verpleegkundige Sanne (28) kan er wel om lachen. Het eerste wat ze elke ochtend doet is de medische klachten sorteren, in volgorde van ernst.



Sanne werkt in de gevangenis in Zwolle, waar het cellencomplex in tweeën is gesplitst: rechts driehonderd mannen, links negentig vrouwen. De verpleegkundige werkt al jaren op de mannenvleugel. Afgelopen jaar begon ze een Instagramaccount, genaamd gevangeniszustersanne, waarop ze foto's en verhalen deelt over een wereld die voor het grote publiek onbekend is. Het idee was om een reëel beeld te scheppen van haar werk - 'niks irritanters dan mensen die zeggen: de bajes is een hotel' - maar het leverde ook vijftien sollicitanten op. Én wat interessante inkijkjes.