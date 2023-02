Gezonken boot van Mark komt donderdag weer boven, omvangrijke operatie moet hij zelf betalen: ‘Wel een beetje zuur’

met video Eigenaar Rondvaart Zwolle redt als volleerd duiker 9 motoren uit zijn gezonken schip in stads­gracht

De eerste reddingsoperatie bij de gezonken opstapboot van Rondvaart Zwolle is geslaagd. Eigenaar Mark Wessels dook vanmiddag de stadsgracht in en viste negen buitenboordmotoren uit het water. ,,We proberen te redden wat we kunnen.’’

