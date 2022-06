Gigantisch bedrag voor duizenden nieuwe woningen in Zwolle: 'Dit voelt als de jackpot’

Al 75 jaar Avond4daagse in Zwolle: van kinderen uit de auto zetten op de Ceintuur­baan tot een high five van de burgemees­ter

Duizenden wandelaars slingeren deze week in de avonduren weer door Zwolle. In de stad wordt de Avond4Daagse gehouden, waarvan vaak gezegd wordt dat het de grootste is van Nederland. Is dat echt zo?

16 juni