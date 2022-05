GO Sharing zet rechtszaak tegen gemeente Zwolle door (maar woensdag moeten deelscooters van de straat)

Achtergrond Hoe de deelscoo­ter van Go Sharing in Zwolle kwam, zag en verdween

Slim en geruisloos veroverden ze sinds mei vorig jaar de Zwolse straten. Nu is daar de aankondiging van een wel erg vroege dood. De groene huurscooters van Go Sharing moeten weg uit Zwolle om plaats te maken voor twee concurrenten. No Sharing.

13 februari