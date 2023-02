Goede doelen in de knel: geen goedkope plek te vinden nu Zwolle veel nieuw wil bouwen

Isala erkent ‘opdringen’ hartimplan­ta­ten: ‘Patiënt mag nooit die druk ervaren’

Bij een aantal hartpatiënten van Isala in Zwolle is niet volgens de regels gehandeld bij de beslissing over het plaatsen van een pacemaker of ICD (interne defibrillator). ‘Een patiënt mag nooit die druk ervaren.’