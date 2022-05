Groene deelscooter verdwijnt uit het Zwolse straatbeeld: concurrenten mogen vanaf nu de weg op

Go Sharing vocht dinsdag in een kort geding de vergunningverlening aan. Dat was kort dag, want vanaf woensdag mogen concurrenten Felyx en Check hun deelscooters op straat zetten. Go was actief in Zwolle vanaf mei 2021 en wilde graag door. In oktober bleek dat ze de derde inschrijver waren. Felyx en Check waren een fractie eerder. De gemeente verleent echter maar twee vergunningen voor elk 150 deelscooters.