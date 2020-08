Groep omstanders keert zich tegen de politie bij brand in Wezep

De politie moest diverse keren de wapenstok gebruiken. In totaal werden 19 verschillende eenheden uit de regio opgeroepen. Ook werden er politiehonden ingezet. Na drie kwartier was de rust weergekeerd. Twee agenten gaan aangifte doen van het geweld dat tegen hen is gebruikt. De politie sluit niet uit dat er later meer aanhoudingen volgen.

Volledig verwoest

Volgens een woordvoerder van de politie wordt onderzocht of de brand mogelijk is aangestoken. De schuur van de woning stond volledig in brand. De brand breidde zich in razend tempo uit en binnen een kwartier stond ook de woning volledig in brand. Deze is volledig verwoest.