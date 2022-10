Grondeigenaar kan bij provincie Overijssel subsidie aanvragen voor aanleg nieuw bos

Om erachter te komen of een perceel in een potentieel nieuw bosgebied ligt, kan een digitale kaart geraadpleegd worden via overijssel.nl/subsidie . Op deze site is ook informatie te vinden over de voorwaarden. Zo moeten geïnteresseerde grondeigenaren, voordat ze subsidie aanvragen, eerst een pre-toets door de provincie laten uitvoeren op basis van kadastrale informatie, oppervlakte en type bos.

Bossenstrategie

Met de subsidieregeling zet Overijssel nieuwe stappen in het aanleggen van bos, houtwallen en erfbos in het kader van de bossenstrategie die in 2020 samen met het Rijk is gemaakt. Binnen tien jaar moet dat in Nederland 37.000 hectare extra bos opleveren. In Overijssel moet dat in 2030 leiden tot 3900 hectare extra bosgebied. Een deel daarvan, 1400 hectare, is compensatie voor de kap van bomen in Natura 2000-gebieden.