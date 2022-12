Grote verschillen in waterschapsbelasting komend jaar: lees hier wat jij gaat betalen

De waterschappen beheren het water in Nederland, zoals dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen. Hiermee beschermen zij ons land tegen overstromingen en zorgen zij voor voldoende schoon water. In Oost-Nederland zijn er vijf waterschappen actief: Rijn en IJssel, Drents Overijsselse Delta , Vallei en Veluwe, Zuiderzeeland en Vechtstromen. De gemeente waarin je woont bepaalt tot welk waterschap je behoort.

Noodzakelijk

Ieder jaar betaal je waterschapsbelasting. Die gaat het komende jaar omhoog, afhankelijk van je woonsituatie zo’n vijf tot wel meer dan negen procent. Voor de verhoging worden verschillende oorzaken genoemd. Zo noemt Zuiderzeeland het verhogen van de tarieven noodzakelijk vanwege de ‘onzekere economische ontwikkelingen’. Ook de hoge energie- en grondstofprijzen worden als oorzaak genoemd.

Daarnaast speelt klimaatverandering een rol. ‘Steeds vaker zien we de effecten van klimaatverandering, zoals hevigere regenbuien en langere periodes van droogte. Het is daarom nodig dat het waterschap blijft werken aan een toekomstbestendig waterbeheer’, zo valt te lezen op de site van Zuiderzeeland.

Hoe de stijging voor jou uitpakt, ligt geheel aan jouw woonsituatie. Het maakt uit of je als alleenstaande huurt of met je gezin in een koopwoning woont. Ook de WOZ-waarde van je huis is van invloed. Zo betaal je in bijvoorbeeld het waterschap Vechtstromen bij een WOZ-waarde van 250.000 euro 363 euro aan belasting. In 2022 was dat nog 342 euro. Voor een woning met een WOZ-waarde van 325.000 betaal je in het komende jaar 383 euro.

Grote verschillen

De verschillen tussen de waterschappen zijn groot. Dat de tarieven en ook de tariefstijgingen niet overal gelijk zijn komt omdat gebieden van elkaar verschillen. ‘Factoren zoals laag of hoog gelegen in Nederland, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en veel of weinig dijken bepalen de eisen aan het waterbeheer. Ook het al dan niet hebben van een doorlopend energiecontract speelt mee’, staat op de site van waterschap Vechtstromen. Het waterschap Vallei en Veluwe voert de hoogste tariefstijgingen door.

Huur versus koop

Mensen die alleen wonen betalen over het algemeen minder aan belasting dan meerpersoonshuishoudens en mensen met een koopwoning zijn over het algemeen duurder uit dan mensen met een huurwoning. Maar ook daarin zijn de verschillen groot. Een huurder die alleen woont betaalt aan waterschap Vallei en Veluwe 125 euro, terwijl dat bij waterschap Drents Overijsselse Delta 182 euro is.

Huurders krijgen wel te maken met een relatief grotere stijging dan huizenbezitters. Voor een eenpersoons huishouden is dat in Vallei en Veluwe bijvoorbeeld 7,5 procent. Een meerpersoonshuishouden zonder eigen woning is in dat waterschap zelfs 9,7 procent duurder uit dan in 2022.

Gezinnen met een eigen koophuis zijn in de Drents Overijsselse Delta het duurste uit. Zij betalen het komende jaar 414 euro aan belasting bij een WOZ-waarde van 250.000 euro. Wederom ben je in Vallei en Veluwe het goedkoopst uit: 298 euro. In de waterschappen Vechtstromen, Rijn en IJssel en Zuiderzeeland zijn dat respectievelijk 363, 369 en 390 euro per jaar. Onderstaande grafieken laten de situatie zien voor huizenbezitters.

