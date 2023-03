Handbaloverzicht: Wijhe’92 telt af naar titel, lachende gezichten bij verliezend Voorwaarts en Zwolle hekelt tegenwerkend SDOL

ster van zwolle Coen Vermelt­foort maakt favorieten­rol waar met derde zege in Ster van Zwolle: ‘Dit keer was het duidelij­ker dan de laatste keer’

Na 2019 en 2021 won Coen Vermeltfoort zaterdag voor de derde keer de Ster van Zwolle. Hij deed precies hetzelfde als zijn ploegleider Dries Klein, die in 1981, 1983 en 1985 de snelste was in de openingsklassieker van het wielerseozoen.