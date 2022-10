Harpiste Megan (17) uit Zwolle is gek op klassieke muziek: ‘Je maakt je eigen verhaal’

Rianne (55) was GGD-baas in IJsselland tijdens ‘corona-rollercoas­ter', nu vertrekt ze: ‘Het waren tropenja­ren’

Directeur publieke gezondheid Rianne van den Berg (55) verlaat na ruim zes jaar de GGD IJsselland. De twee enorme drukke coronajaren spelen mee in haar besluit. Ondanks de kritiek op de aanpak overheerst bij haar vooral trots. ,,Collega’s gingen in de lockdowns op pad, we waren enorm flexibel en we hebben de GGD een gezicht gegeven.’’

30 september