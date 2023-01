Hartstad Zwolle? Ook deze steden worden geassocieerd met deze bijnaam

indebuurtZwolle heeft sinds dit jaar een nieuwe bijnaam: hartstad. “Want Zwolle is een warme stad. Een stad waarin we naar elkaar omkijken. Iedereen kan meedoen en voor iedereen is er een huis of een thuis”, zei burgemeester Peter Snijders begin dit jaar. Maar niet alleen Zwolle is een hartstad, want er zijn meer steden die worden geassocieerd met deze naam.

“Ik moet er een beetje aan wennen”, zei presentator en Zwollenaar Daniel Godinho Veiga onlangs bij EditieNL over de nieuwe naam. “In Zwolle hebben we natuurlijk Hanzestad, we worden vaak Blauwvingers genoemd, maar nu dus ook hartstad.”

Roermond hartstad

Maar Zwolle is niet de enige met deze bijnaam. We beginnen in Limburg, in Roermond om precies te zijn. Deze stad mocht zich veel eerder hartstad noemen. De stad werd in juni 1970 – ruim vijftig jaar geleden dus – uitgeroepen tot hartstad van Nederland, schreef Trouw op 29 mei 1970. De maand was bedoeld om geld in te zamelen voor onder meer de Hartstichting.

‘Rotterdam is de hartstad’

Ook in het westen van het land zijn bewoners bekend met hartstad. “Amsterdam is de hoofdstad, Rotterdam is de hartstad”, zei Jandino Asporaat in 2016 bij een cabaretfestival. Een uitspraak die – gezien de likes – niet alleen op de socials geliefd was, maar door sommigen ook nog wordt herhaald:

Hartstad met een stadshart

Ook andere steden worden soms geassocieerd met hartstad. Wie ‘hartstad’ invult op Google, krijgt ‘hartstad Amstelveen’ en ‘Zoetermeer hartstad’ als zoeksuggesties te zien. Hoewel deze steden officieel geen hartstad heten, hebben ze wel een ‘stadshart’, net als meer steden in Nederland. Daar komt mogelijk de verwarring vandaan. Diezelfde zoekopdracht op Google Maps leidt eveneens naar resultaten van veel stadsharten in het westen van het land.

Harstad zonder ’t’

Het is voor toeristen ook oppassen geblazen als zij online zoeken naar ‘hartstad’. Er is namelijk een Harstad – zonder de letter ’t’ dus – in Noorwegen. Deze gemeente ligt helemaal in het noorden van het Scandinavische land en telt een kleine 25.000 inwoners. Het is een goede plek om bijvoorbeeld het noorderlicht te spotten, meldt Visitnorway.

