Herder Tjitse van de Zwolse stadskudde heeft al last van oprukkende wolf: ‘Je ontkomt er niet aan’

met videoEen wolf heeft deze zomer twee schapen gedood in de gemeente Zwolle. Het is voor het eerst sinds de terugkeer van het roofdier in ons land dat er een wolf binnen de gemeentegrenzen van Zwolle is aangetoond. Ook vorige week is in Zwolle een schaap doodgebeten, maar het is nog niet bekend of een wolf dat deed.