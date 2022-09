Het is binnen voor Wijthmen: forse groei met 111 nieuwe woningen

Reizigers klagen massaal over bomvolle treinen tussen Zwolle en Randstad: ‘NS moet meer doen’

Het regent klachten bij reizigersvereniging Rover over bomvolle treinen tussen Zwolle en de Randstad. Bijna een kwart van alle meldingen gaat over problemen op dit traject. Rover-directeur Freek Bos roept NS op langere en extra treinen in te zetten. ,,Er is echt meer mogelijk dan nu wordt gedaan.’’

14 september