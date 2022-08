Het is even rennen voor de regen, maar daarna barst het Straatfestival in Zwolle in al zijn hevigheid los

Zwolse buurt tegen komst vluchtelin­gen­schip: ‘Overlast is nu al groot genoeg’

Omwonenden van de Prinses Margriethaven in Zwolle verzetten zich tegen de mogelijke komst van een cruiseschip voor vluchtelingenopvang alhier. Het bericht hierover in onder meer de Stentor is voor buurtbewoners de spreekwoordelijke druppel. De overlast is aan de rand van Holtenbroek al groot genoeg, zo zeggen zij.

15 augustus