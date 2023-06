Het kon niet op, maar nu vallen kleine bierbrouwerijen achter elkaar om: wat is er aan de hand?

Omrijden geblazen op N35, want de tunnel in Nijverdal gaat weer eens een avond en nacht dicht

Wie donderdagavond of -nacht door de tunnel in Nijverdal wil rijden, moet een andere route bedenken. De Salland-Twentetunnel in de N35 zit namelijk van 19.00 uur ’s avonds tot 5.00 uur de volgende ochtend dicht. De reden? Een grootschalige calamiteitenoefening die eens in de vier jaar plaatsheeft.