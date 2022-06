Het Zwolse duo Micah & Julia gaat voorgoed uit elkaar: ‘Ik ga straks wel janken, ja’

Julia: ,,We zijn nu twintigers maar toen waren we nog tieners. We kenden elkaar niet, maar hadden een gemeenschappelijke vriend...’’

Micah: ,,Het was mijn allerbeste vriend. Zijn ouders waren op vakantie en hij nodigde vrienden uit. Hij wist dat we allebei zongen en zei: probeer samen eens iets uit.’’

Julia: ,,Het klikte direct. Ik studeerde klassieke viool, maar begon met Micah gelijk gefocust eigen nummers te schrijven. Niet veel later stopte ik met mijn vioolopleiding. Samen stortten we ons helemaal op songwriting.’’

Micah: ,,Die eerste ontmoeting maakten we trouwens gelijk ons eerste liedje: Hometown.’’