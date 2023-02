HHC speelt absolute kraker, lastige uitwedstrijden voor Berkum en Urk, DOS’46 uit op revanche

Zwolse rugbytalen­ten durven nog niet te denken aan het grote Oranje: ‘Het zou leuk zijn, meer niet’

Vijf speelsters bij Oranje O18. En bijna niemand weet het. Dat is het nadeel van een kleine sport in een eenkennig sportlandschap: weinig tot geen aandacht. Behalve nu dan: over Dames Rugby Zwolle, een kraamkamer vol talent. ,,Gewoon een lekker potje beuken.”

9 februari