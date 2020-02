Hier moet je op letten als je veganistisch wilt eten

Pas op, rukwinden en flinke buien! Storm Dennis komt langs op uitzonder­lijk warme winterdag

9:59 Pas de komende uren op voor rukwinden! Daar waarschuwt weerman Mark Wolvenne uit Terwolde voor. ,,De maximale gemeten windstoot tot nu toe is 73 kilometer per uur, dat kan nog oplopen tot 93 kilometer per uur in het oosten van het land.’’