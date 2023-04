Hockeyers staan voor enorme kluif, Berkum speelt halve finale beker en SVI vecht voor laatste kansen

Bushokje in Zwolle tijdelijk omgetoverd tot mi­ni-museum

Reizigers die op de bus wachten in een bushokje aan de Pannekoekendijk in Zwolle wanen zich in een mini-museum. Het hangt vol met schilderijlijsten met foto’s van mooie plekjes in de provincie Overijssel, zoals landgoed Warmelo in Diepenheim en het centrum van Steenwijk.