Hoe de eeuwenoude Sassenpoort in Zwolle een neembare vesting voor iedereen moet worden: ‘Een glazen lift komt er niet’

Kijk of jij al een ‘waterbaas’ bent met de Waterbazen­check van de waterschap­pen

De waterschappen in Nederland lanceren samen de ‘Waterbazencheck’. Die is bedoeld voor alle jongeren en jongvolwassenen, om erachter te komen in hoeverre zij al waterbewust en dus ‘een echte Waterbaas’ zijn. De actie is onderdeel van de campagne Waterbazen van de gezamenlijke waterschappen.

20 mei