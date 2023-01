Hoe deze drie huisartsen het over een andere boeg gooien: ‘Naar de dokter op de hoek is de realiteit niet meer’

Aanvoerder huisartsen in regio, Mark Pul uit Doornspijk, bezorgd over dokterste­kort: ‘Overheid moet in actie komen’

Huisartsenzorg in de regio drijft op goodwill van de dokters. Ze werken door terwijl ze op hun tandvlees lopen. Mark Pul, regiovoorzitter van de landelijke huisartsenvereniging in Zwolle/Flevoland/Vechtdal, maakt zich ernstig zorgen over de effecten van de dokterstekorten. ,,De overheid moet in actie komen.’’

6 februari