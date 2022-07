Hoe in het Zwolse Academiehuis een orgel uit Utrecht staat dat illegaal is verwijderd

Wereldberoemd is het Schnitgerorgel. Uit allerlei windstreken komen mensen naar Academiehuis Grote Kerk in Zwolle om een kijkje te nemen, maar in Zwolle is het muziekinstrument relatief onbekend. ,,In Japan kennen ze dit orgel, maar hier in Zwolle moet ik het soms uitleggen’’, vertelde organist Toon Hagen in mei aan de Stentor. Maar het eeuwenoude orgel, één van de grootste van Nederland, wordt nu gerestaureerd. Kosten: 2,1 miljoen euro.