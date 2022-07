Hoe jarig Stadshagen veranderde van kale polder naar de groeiwijk van Zwolle: ‘We hebben moeten praten als Brugman’

Kunstenaar Rob Scholte eist dat Fundatie in Zwolle ‘belofte’ nakomt: ‘Voel me opnieuw zwaar gedupeerd’

Op de dag van de opening van zijn grote expositie in Museum de Fundatie ging Nederland weer in lockdown. Vandaag (zondag) sluit Reproductie Verplicht, maar Rob Scholte wil de ‘beloofde verlenging’. Hij zegt ‘veel schade’ te hebben geleden door corona, het QR-beleid en de in opspraak geraakte directeur Ralph Keuning. ,,Het is een misverstand”, reageert Keuning.

