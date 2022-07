Hoe Reinier Paping als ‘grootste sporter van het Vechtdal’ tóch een trein naar zich vernoemd kreeg

‘Reinier Paping’, staat er met blauwe letters op de witte Arriva-trein, op spoor 16 op station Zwolle. De lijm is nauwelijks droog, want de etiketten zijn pas maandagavond door de vaste plakker van de vervoerder in Zutphen aangebracht. Maar het staat er. En zo pendelt de winnaar van de Elfstedentocht van 1963 voortaan tussen Zwolle en Emmen. Met tussenstop in Ommen, waar hij een paar jaar woonde, nadat hij opgroeide in Dedemsvaart. Later verhuisde Paping naar Zwolle, met de bekende sportzaak. In die stad overleed hij vorig jaar.