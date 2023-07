Hoe Thomas Beelen (22) bij PEC Zwolle in een jaar tijd van bijna weggestuurde speler een gewild transferobject werd

Dit is de spectacu­lair­ste transfer in de geschiede­nis van PEC Zwolle

De transfer van Piet Schrijvers van Ajax naar PEC in 1983 is volgens de lezers van de Stentor de spectaculairste in de geschiedenis van de Zwollenaren. De overgang van de doelman, die vorig jaar overleed aan de gevolgen van Alzheimer, kreeg de meeste stemmen (32 procent) in onze poll. De verrassende transfer van Oranje-goudhaantje John Rep (26 procent) eindigde als tweede, net voor die van Feyenoord-icoon Rinus Israël (20 procent). ,,Tweede? Joh, dat maakt me niks uit.”