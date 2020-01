Hoe voorkom je dat het griepvirus jou te pakken krijgt?

Horeca Zwolle 'ge­schokt' door nieuwe granaat bij café Bruut: 'Geen plaats voor bedrijven die uitgaans­kli­maat verstoren’

15 januari ‘Voor bedrijven die storend werken op het streven naar een veilig uitgaansklimaat is in Zwolle geen plaats’. Dat zegt voorzitter Theo Runhaar van Koninklijke Horeca Nederland Zwolle& Regio nu er dinsdag opnieuw een granaat is aangetroffen aan de deurklink van café Bruut in de Voorstraat in Zwolle.