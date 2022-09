Hoe Zwolle met flexwoningen en garageboxen het huizentekort wil oplossen: ‘Niet te snel bouwen’

Zelfs The Prodigal Sons komt bij elkaar voor hommage aan Willem Coenen

Vorige week overleed het Zwolse popicoon Willem Coenen. Hij nam, als producer en geluidstechnicus, onder meer platen op met Herman Brood en The Prodigal Sons. Woensdag is er vanaf 20:00 uur een muzikaal eerbetoon voor Coenen in Hedon: Willems Muzikale Moestuin.

5 september