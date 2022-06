‘Hoera mijn vrouw is klusser!’

Chauffeurs Keolis: ‘Pechbussen niet op tijd gerepa­reerd, we zijn het zat’

Buschauffeurs van Keolis beklagen zich over de trage reparatie van de ‘pechbussen’ die in Overijssel, Flevoland en Gelderland rondrijden. De elektrische bussen zorgen al jaren voor problemen. De Chinese leverancier BYD is bezig met een herstelronde, maar die verloopt niet volgens plan. Dat schrijft de ondernemingsraad in een open brief aan BYD.

