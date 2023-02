Honden verscheuren reegeit op golfbaan Zwolle, was dit te voorkomen geweest? ‘Kleine groep verpest het’

Drukbezoch­te Sassen­poort zoekt poortwach­ters: alle enthousias­te­lin­gen zijn welkom

De Sassenpoort, de laatste overgebleven stadspoort van Zwolle, is een van de toeristische trekpleisters van de stad. Na de coronaperiode neemt de drukte in de poort weer flink toe. Dus zoekt men vrijwilligers oftewel ‘poortwachters’: „Enthousiasme is voldoende.”