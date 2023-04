Hondenbezitter vindt ernstig mishandelde vrouw (70) in Zwolle: ‘Denk dat ik dader stoorde’

Wat was de man van plan die zondag een 70-jarige vrouw in Zwolle in het struikgewas trok? ,,Ik denk dat ik hem heb gestoord en hij daarom vertrok’’, vertelt de hondenbezitter die de zwaargewonde vrouw vond. Met machtsvertoon is dinsdag een verdachte opgepakt.