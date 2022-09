Hoop doet leven voor oude boom in Zwolse wijk Assendorp: ‘Er is zoveel reuring ontstaan’

Bennie (62) uit Zwolle al ruim week vermist; politie slaat alarm

De 62-jarige Zwollenaar Bennie wordt al sinds 1 september vermist. De man is al wel vaker enkele dagen weg geweest, maar hij kwam altijd weer terug bij zijn familie. Nu het langer duurt dan de familie gewend is, is de politie ingeschakeld.

10 september