Huisartsen uit regio protesteren in Den Haag: ’Organisaties moeten niet bij alles zeggen ‘bel de huisarts maar’

Ze zijn er in groten getale. Huisartsen uit de regio die op het Haagse Malieveld protesteren tegen het overvolle takenpakket en de daarmee gepaard gaande werkdruk. Voor spoedzorg moeten patiënten zich op deze actiedag melden bij de spoed- en huisartsenposten. De actiebereidheid onder de huisartsen is groot. Tientallen huisartsen uit de regio Deventer, Apeldoorn, Zutphen, Harderwijk en Zwolle wonen de landelijke actiedag bij.

Volledig scherm Huisarts Anja Korf uit Emmeloord (tweede van links) met collega's van praktijk 't Hart in Emmeloord onderweg naar de manifestatieterrein in Den Haag. © Praktijk 't Hart

Ook huisarts Anja Korf uit Urk is met haar collega's van praktijk 't Hart uit Emmeloord naar het manifestatieterrein naar Den Haag gegaan. Zij gaf recent in een artikel in De Stentor aan te gaan protesteren omdat de grenzen in de huisartsenzorg bereikt. Er is een te hoge werkdruk, wat ten koste dreigt te gaan van de patiëntenzorg. De huisartsen in Emmeloord besloten begin dit jaar de praktijken voor nieuwe patiënten dicht te houden, omdat er geen een meer bij kan. ,,Wat mensen zich nu denk ik niet realiseren, is dat het een voorrecht is dat je een eigen huisarts hebt.’’

Volledig scherm Voorzitter van de LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland/Vechtdal (Landelijke Huisartsenvereniging) Mark Pul (links) met zijn collega's van zijn praktijk in Doornspijk. © Mark Pul

,,Het is ontzettend goed dat we met zoveel mensen hier nu staan’’, zegt Mark Pul, voorzitter van de LHV-huisartsenkring Zwolle/Flevoland/Vechtdal (Landelijke Huisartsenvereniging). De huisarts met een praktijk in Doornspijk is verrast over de hoge opkomst. ,,Het hele Malieveld staat vol. Dit is een goed signaal dat we afgeven. Het water staat ons tot aan de lippen. De druk op de beroepsgroep is echt groot.’’

Hij hoopt dat het tot reorganisaties leidt in de zorg. ,,Maar ik hoop ook dat dit leidt tot begrip bij de patiënt. Dat als we zeggen dat ze pas over een week kunnen komen, dat niet leidt tot gemopper. We hebben het gewoon hartstikke druk door alle taken die op ons afkomen.’’

Volledig scherm De huisartsen van huisartsencoöperatie Medicamus uit Harderwijk op het Malieveld in Den Haag. Met op de voorgrond huisarts Annelies van der Hulst. Ze dragen de zwemband in verband met de actie 'Help, de huisarts verzuipt' © Annelies van der Hulst

Ook huisarts Annelies van der Hulst uit Harderwijk is vrijdagmiddag met haar regionale collega's in Den Haag. ,,Het moet echt anders. Andere organisaties moeten niet bij alles zeggen ‘bel de huisarts maar’. De drukke (nacht)diensten op de huisartsenpost zijn niet te combineren met een fulltime werkweerk. Er moet moet meer tijd komen voor de patiënt. Alleen dan houden alle mensen een vaste huisarts die met energie goede zorg kan bieden.”

De sfeer op het Malieveld is volgens Van der Hulst heel goed. ,,Zoveel collega's uit het hele land die opkomen voor hun mooie vak en zich hard maken voor het behoud van het vak.”

Volledig scherm De Apeldoornse huisartsen die aanwezig zijn op het Malieveld, zoals Tanja Streep die het shirt met het nummer 2750 draagt, het aantal patiënten in haar praktijk. © Tanja Streep

Huisartsen uit Apeldoorn ondersteunen de actiedag en zijn dan ook massaal van de partij, onder wie huisarts Tanja Streep. ,,De opkomst hier in Den Haag is groot en ook de actiebereidheid. Het is goed om te merken dat alle huisartsen en medewerkers van de huisartsen zo eensgezind zijn. De sprekers zijn divers en inhoudelijk heel goed. Ze verwoorden treffend waar de problemen liggen.”

Columnist en huisarts Danka Stuijver omschrijft dit volgens Streep mooi: ’Waarom voeren huisartsen actie vandaag? Niet voor zichzelf, niet voor meer geld, maar voor behoud en afbakening van hun vak! Dat is waar het om draait. Wij vinden het huisartsenvak het mooiste wat er is en de gezondheid van onze patiënten gaat ons aan het hart. Maar dan moeten we het wel vol kunnen houden.’

Streep zegt dat de huisartsen erg teleurgesteld zijn in een zojuist gedane mededeling dat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid niet zal komen.

Volledig scherm Huisarts Elise Venemans uit Raalte © Elise Venemans

,,Fijn ook dat hier vandaag zoveel ondersteunend personeel staat,” laat huisarts Elise Venemans weten. ,,We horen veel verhalen dat we teveel op ons bord hebben en eindeloos moeten bellen om iemand opgenomen te krijgen. Om over de geestelijke gezondheidszorg nog maar te zwijgen, want daarin loopt het helemaal uit de hand.”