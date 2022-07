Onvrede bij Zwolse huurders over grote renovatie: ‘Mijn kinderen slapen al maanden op matras op de grond’

Veel onvrede over de grootschalige renovatie die woningcorporatie deltaWonen laat uitvoeren heerst er in de Zwolse wijk Holtenbroek onder bewoners van 75 huurwoningen. Ze klagen onder meer over te weinig inspraak, veel overlast en bouwvakkers die onaangekondigd langskomen. ,,Mijn kinderen slapen al maanden op een matras op de grond.”

