Hulpverleners gaan met kwetsbaren in gesprek over kinderwens: ‘Voor een weloverwogen keus’

Zwembad in Dalfsen gesloten door defect, zwemlessen verplaatst naar Zwolle

Het Optisport-zwembad aan de Haersolteweg is in ieder geval drie dagen dicht. Tijdens renovatiewerkzaamheden werd een defect aan een filter geconstateerd. Optisport verplaatst zwemlessen in Dalfsen de rest van de week naar de vestiging in Zwolle, zwembad De Vrolijkheid.

11 januari