Huurbaas zet verwarming studenten in Zwolle uit en gaat volledig door het lint na uitspraak rechter

Celstraf geëist tegen man die zwangere vrouw in woning in Dalfsen aanviel

Een bewoner van Dalfsen werd in augustus vorig jaar in zijn tuin aangevallen met een ploertendoder. Binnen kreeg zijn zwangere vrouw een duw waarna ze begon te bloeden. Verdachte is de 38-jarige Willem N. uit Epe. Hij is eerder veroordeeld voor een steekpartij ‘waarbij bij het slachtoffer de darmen naar buiten kwamen’, zei de officier van justitie beeldend.

