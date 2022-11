Identiteit drie gezochte vuurwerkgooiers bij PEC Zwolle-GA Eagles bekend: ‘We pakken ze snel op’

Gerard leent na autobrand wagen van buren en wordt weer getroffen: ‘Agent vroeg meteen met wie ik ruzie had’

De schrik zit er goed in nadat in een straat in de Zwolse wijk Aa-landen in vier dagen tijd twee keer een auto vlam vatte. Gerard van der Gronden, slachtoffer van de eerste autobrand, leende een auto van zijn directe buren, maar ook die brandde woensdagnacht uit. Hij vermoedt dat er sprake is van brandstichting. ,,Dit kan geen toeval zijn.”

11 november